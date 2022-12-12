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«Один из величайших». Леброн отреагировал на смерть своего первого тренера в НБА

«Один из величайших». Леброн отреагировал на смерть своего первого тренера в НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на смерть Пола Сайласа, который руководил «Кливленд Кавальерс» в первые годы звёздного форварда в НБА.

«Вероятно, это один из величайших людей, которые когда-либо были рядом со мной. Мой путь в этой лиге начался с него. Его команда, его принципы, его внимание к деталям, его любовь к семье… Я сочувствую всей его семье, его прекрасной жене и, конечно, Стивену Сайласу в Хьюстоне. Каждый раз, когда я возвращался в Шарлотт, он всегда приходил на игры. И я всегда пытался найти его в толпе. Услышать эту новость очень печально. Я и мои товарищи по команде, которые играли с тренером Сайласом в те годы в Кливленде, желаем семье Сайласа всего наилучшего и от всего сердца», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

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