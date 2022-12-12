Два венчурных инвестора предлагают $ 3 млрд за «Санз» и «Меркьюри»

Два венчурных инвестора сделали предложение о покупке «Финикс Санз» и «Меркьюри» за $ 3 млрд.



Как сообщает The Wall Street Journal, заявка была подана Джеком Селби, управляющим директором Thiel Capital Питера Тиля, и Джейсоном Прессманом, управляющим директором Shasta Ventures. Заявка на $ 3 млрд может включать финансирование от Тиля, а также других фондов прямых инвестиций и государственных фондов. Несколько участников, связанных с заявкой, встречались с руководством «Санз» в среду. Второй раунд торгов состоится в январе.

Роберт Сарвер вынужден продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте. Роберта признали виновным в сексизме, расизме и женоненавистничестве.