Генеральный секретарь ФИБА Загклис: прогресса в отношениях с Евролигой нет

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис подтвердил, что встречался с новым президентом Евролиги Деяном Бодирогой, и рассказал об итогах встречи.
«Могу подтвердить, что у нас была встреча. Не думаю, что эта встреча является новостью, но прогресса нет. Атмосфера хорошая, в то же время у нас есть ощущение, что ФИБА очень открыта для переговоров.
Последние 18 месяцев нам кажется, что ФИБА старается в одиночку. Мы подключили НБА к переговорам, у нас было несколько идей для обсуждения. В сентябре мы приняли решение изменить даты в ноябрьском окне, но ситуация в Евролиге не даёт возможности двигаться дальше.
Причина заключается не в новом руководстве. Внутри ЕСА есть большинство и меньшинство. Очевидно, что в Евролиге нет руководства, готового вести с нами переговоры. Это не радует. Я не жду серьёзного прогресса в февральском окне», — цитирует функционера Basket News.
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