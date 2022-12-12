МБА обыграла «Локомотив» в матче Единой лиги ВТБ
Поделиться
Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором МБА играла на своей площадке с командой «Локомотив-Кубань».
Первая четверть закончилась со счётом 19:18, вторая — со счётом 23:24. Затем МБА уверенно выиграла третью четверть (27:12) и уступила в финальной четверти (20:22). Итоговый счёт: 89:76 в пользу МБА.
Таким образом, МБА одержала 11 побед в 16 матчах и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» выиграл девять встреч и на текущий момент занимает шестое место в Единой лиге ВТБ. В следующем матче МБА сыграет в гостях с клубом «Цмоки-Минск», а «Локомотив-Кубань» — с лидером турнира ЦСКА.
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
21:37
-
21:24
-
20:59
-
18:59
-
18:20
-
18:06
-
17:22
-
16:50
-
16:29
-
16:27
-
15:35
-
14:59
-
14:46
-
13:57
-
13:24
-
13:10
-
11:05
-
11:01
-
10:41
-
10:29
-
10:22
-
10:17
-
09:00
-
06:05
-
00:41
- 11 декабря 2022
-
23:59
-
23:38
-
23:02
-
22:09
-
21:33
-
21:29
-
20:07
-
19:18
-
18:37
-
18:16
Партнерский контент