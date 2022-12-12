МБА обыграла «Локомотив» в матче Единой лиги ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором МБА играла на своей площадке с командой «Локомотив-Кубань».

Первая четверть закончилась со счётом 19:18, вторая — со счётом 23:24. Затем МБА уверенно выиграла третью четверть (27:12) и уступила в финальной четверти (20:22). Итоговый счёт: 89:76 в пользу МБА.

Таким образом, МБА одержала 11 побед в 16 матчах и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» выиграл девять встреч и на текущий момент занимает шестое место в Единой лиге ВТБ. В следующем матче МБА сыграет в гостях с клубом «Цмоки-Минск», а «Локомотив-Кубань» — с лидером турнира ЦСКА.