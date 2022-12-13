Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-даблы Дончича и Динвидди помогли «Далласу» одолеть «Оклахому»

Дабл-даблы Дончича и Динвидди помогли «Далласу» одолеть «Оклахому»
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 38 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который тоже заработал дабл-дабл: 20 очков, семь подборов и десять передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 42 очка, только один подбор и три передачи. Также стоит отметить австралийского защитника Джоша Гидди, который набрал 14 очков, пять подборов и четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2022, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Динвидди - 20, Хардуэй-младший - 20, Баллок - 12, Финни-Смит - 9, Вуд - 8, Клебер - 8, Нтиликина - 6, Грин, Дав. Бертанс, Дорси, Макги, Пауэлл, Пинсон, Райт, Уокер, Харди
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Уильямс - 17, Гидди - 14, Джо - 12, Дорт - 12, Робинсон-Эрл - 6, Манн - 5, Базли - 4, Оморуи - 2, Дженг, Мускала, Покушевски, Уиггинс, Уильямс, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022