Дабл-даблы Дончича и Динвидди помогли «Далласу» одолеть «Оклахому»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 38 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который тоже заработал дабл-дабл: 20 очков, семь подборов и десять передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 42 очка, только один подбор и три передачи. Также стоит отметить австралийского защитника Джоша Гидди, который набрал 14 очков, пять подборов и четыре передачи.