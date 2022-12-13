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Дабл-дабл Руди Гобера не помог «Миннесоте» переиграть «Портленд»

Дабл-дабл Руди Гобера не помог «Миннесоте» переиграть «Портленд»
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:112.

Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 38 очков, сделавший два подбора и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джереми Гранта, который набрал 24 очка, сделал три подбора и две передачи. Дабл-дабл у гостей заработал французский центровой Руди Гобер. На его счету 16 очков, 20 подборов и две передачи. Также отметился результативностью американский форвард Д'Анджело Расселл, который набрал 23 очка, сделал три подбора и восемь передач.

«Миннесота» потерпела поражение после двух побед подряд.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2022, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
133 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 38, Грант - 24, Нуркич - 14, Шарп - 14, Саймонс - 12, Уинслоу - 9, Харт - 8, Ойбанкс - 6, Уотфорд - 5, Уокер - 3, Баджи, Батлер, Браун, Джонсон, Литтл, Пэйтон II
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 23, Ноуэлл - 17, Эдвардс - 17, Гобер - 16, Рид - 10, Андерсон - 9, Мур Мл. - 4, Найт - 4, Райан - 3, Риверс - 3, Гарза - 2, Макдэниелс - 2, Форбс - 2, Майнотт, Маклафлин, Принс, Таунс
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