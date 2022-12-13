Дабл-дабл Руди Гобера не помог «Миннесоте» переиграть «Портленд»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:112.

Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 38 очков, сделавший два подбора и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джереми Гранта, который набрал 24 очка, сделал три подбора и две передачи. Дабл-дабл у гостей заработал французский центровой Руди Гобер. На его счету 16 очков, 20 подборов и две передачи. Также отметился результативностью американский форвард Д'Анджело Расселл, который набрал 23 очка, сделал три подбора и восемь передач.

«Миннесота» потерпела поражение после двух побед подряд.