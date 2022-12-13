Леброн рассказал, как он отреагирует на побитие рекорда по очкам

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что он никогда не зацикливался на индивидуальных достижениях, во время воскресной беседы с некоторыми болельщиками «Детройт Пистонс».

Лидер калифорнийской команды заявил, что возможное побитие рекорда регулярного чемпионата НБА по набранным очкам не вызовет у него сильных эмоций.

Во время игры некоторые болельщики «Пистонс» спросили Джеймса, будет ли он плакать, когда установит новый рекорд по набранным очкам. Форвард «Лейкерс» твёрдо ответил «нет», после чего отметил, что его желание не изменилось с годами и это желание — выиграть чемпионат.

В минувшем сезоне Леброн превзошёл показатель Карима Абдул-Джаббара по количеству очков, набранных суммарно в регулярке и плей-офф.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: