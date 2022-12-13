Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Астана» прервала серию из 10 поражений в Единой лиге ВТБ, обыграв «Автодор»

«Астана» прервала серию из 10 поражений в Единой лиге ВТБ, обыграв «Автодор»
Комментарии

Саратовский «Автодор» потерпел поражение от казахстанской «Астаны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой хозяев паркета со счётом 70:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Аксёнов, набравший 24 очка. Ещё 14 баллов на счету Маркелла Джонсона.

В составе «Автодора» 19 очков набрал Малик Ньюмэн. По 12 баллов на свой счёт записали Данило Николич и Никита Михайловский, ещё 11 баллов набрал Скотт Мачадо.

Следующий матч «Автодор» проведёт 18 декабря в Саратове. Соперниками саратовчан будут баскетболисты санкт-петербургского «Зенита». «Астана» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари». Встреча состоится 17 декабря.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
13 декабря 2022, вторник. 16:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
70 : 69
Автодор
Саратов, Россия
Астана: Аксёнов - 24, Джонсон - 14, Вон - 7, Майерс - 6, Гаврилов - 4, Марчук - 4, Марчук - 4, Лиходей - 3, Балашов - 2, Щербак - 2, Майдекин, Мурзагалиев
Автодор: Ньюмэн - 19, Михайловский - 12, Николич - 12, Мачадо - 11, Минченко - 8, Джонс - 6, Петенев - 1, Загорац, Пранаускис, Рейш, Цыбиков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022