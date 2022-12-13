«Астана» прервала серию из 10 поражений в Единой лиге ВТБ, обыграв «Автодор»

Саратовский «Автодор» потерпел поражение от казахстанской «Астаны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой хозяев паркета со счётом 70:69.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Аксёнов, набравший 24 очка. Ещё 14 баллов на счету Маркелла Джонсона.
В составе «Автодора» 19 очков набрал Малик Ньюмэн. По 12 баллов на свой счёт записали Данило Николич и Никита Михайловский, ещё 11 баллов набрал Скотт Мачадо.
Следующий матч «Автодор» проведёт 18 декабря в Саратове. Соперниками саратовчан будут баскетболисты санкт-петербургского «Зенита». «Астана» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари». Встреча состоится 17 декабря.
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