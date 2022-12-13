НБА назвала награду MVP сезона именем Майкла Джордана

Национальная баскетбольная ассоциация назвала награду Самому ценному игроку сезона именем Майкла Джордана. Ранее этот приз назывался в честь первого комиссионера в истории лиги Мориса Подолоффа.
Трофей наполнен множеством отсылок к Джордану. Его высота 23,6 дюйма, а вес 23,6 фунта. Это отсылка к игровому номеру Майкла (23), а также к количеству выигранных им титулов чемпиона НБА (6). Сам баскетболист также одобрил дизайн трофея, но отказался, чтобы на статуэтке был изображён он сам. Приз должен символизировать человека, который стремится к совершенству.
Основание статуэтки стоит под углом 15 градусов — столько сезонов Джордан провёл в НБА. Пятигранник в основании отсылает к пяти наградам MVP, а шестигранная табличка — к количеству чемпионских титулов. Хрустальный мяч в руке статуэтки с 23 гранями вновь отсылает к игровому номеру Джордана.
Трофей Майкла Джордана
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