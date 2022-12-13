«Парма-Пари» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:62.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 22 очка. Ещё 17 баллов на счету Брайона Аллена. 11 очков набрал Тайлор Онгвае.



В составе «Минска» 10 очков набрал Даниил Борисевич. По восемь баллов на свой счёт записали Суприм Ханна и Бенджамин-Павел Дуду.



Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 17 декабря в Перми. Соперниками пермяков будут баскетболисты казахстанской «Астаны». «Минск» в следующем туре сыграет в столице Беларуси с московской МБА. Встреча состоится 18 декабря.