«Парма-Пари» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:62.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 22 очка. Ещё 17 баллов на счету Брайона Аллена. 11 очков набрал Тайлор Онгвае.
В составе «Минска» 10 очков набрал Даниил Борисевич. По восемь баллов на свой счёт записали Суприм Ханна и Бенджамин-Павел Дуду.
Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 17 декабря в Перми. Соперниками пермяков будут баскетболисты казахстанской «Астаны». «Минск» в следующем туре сыграет в столице Беларуси с московской МБА. Встреча состоится 18 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
13 декабря 2022, вторник. 18:00 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
85 : 62
Минск
Минск, Беларусь
Парма-Пари: Роберсон - 22, Аллен - 17, Онгвае - 11, Походяев - 8, Джеймс - 6, Диме - 6, Платунов - 5, Попов - 5, Шейко - 3, Будин - 2, Антипов, Перевалов
Минск: Борисевич - 10, Дуду - 8, Ханна - 8, Ситник - 7, Близнюк - 6, Коско - 6, Микульский - 4, Паско - 4, Стубеда - 4, Третьяк - 3, Шливанчанин - 2
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