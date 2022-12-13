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Главный тренер «Астаны» прокомментировал первую победу команды за последние два месяца

Главный тренер «Астаны» прокомментировал первую победу команды за последние два месяца
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (70:69).

«Поздравляю игроков, тренерский штаб, наших болельщиков. Мы два месяца не выигрывали, и сегодня тоже победа не далась легко. Мы были немного скованы, потому что слишком хотели победить. Когда начали делать то, о чём договаривались, всё пошло как надо. Единственный момент, что до такой концовки мы могли не доводить — могли выиграть более спокойно. Но для болельщиков это классная игра, поэтому ещё раз поздравляю всех с этой долгожданной победой», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч «Автодор» проведёт 18 декабря в Саратове. Соперниками саратовчан будут баскетболисты санкт-петербургского «Зенита». «Астана» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари». Встреча состоится 17 декабря.

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