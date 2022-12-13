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Джейсон Тейтум рассказал, как команда отреагировала на два поражения подряд

Джейсон Тейтум рассказал, как команда отреагировала на два поражения подряд
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Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о двух поражениях команды подряд в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Когда мы проигрываем, то не отмахиваемся от этого. Все в раздевалке злятся, потому что понимают, что мы должны выигрывать каждый матч. Нам просто снова нужно веселиться. В игре с «Голден Стэйт» мы этого не делали, да и в матче с «Клипперс» тоже. А должны были. Это баскетбол. Нам платят большие деньги, нельзя быть такими напряжёнными.

Мы не идеальны и не должны быть такими. Возможно, мы напрягаемся слишком сильно. Но это не плей-офф, не финал, всего лишь декабрь. Через четыре месяца это не будет иметь значения, так что стоит развлечься», — цитирует Тейтума Sportscasting.

В последних двух матчах «Бостон» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» (107:123) и «Лос-Анджелес Клипперс» (93:113).

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