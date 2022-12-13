«Кавай и Пол отшлёпали Брауна и Тейтума». Кендрикс в восторге от выступления «Клипперс»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу лидеров «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума после поражения команды в матче с «Лос-Анджелес Клипперс», а также похвалил игру Кавая Леонарда и Пола Джорджа.

«Сперва светлокожие братья из «Голден Стэйт» надрали Брауну и Тейтуму задницы, а затем Кавай и Джордж посадили их себе на колени и отшлёпали дизайнерским ремнём. Боже, храни Америку», — написал Кендрик Перкинс в социальных сетях.

Ранее Перкинс раскритиковал игру «Бостон Селтикс» и, в частности, действия лидера команды Джейсона Тейтума в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:123). Также он остался недоволен решениями тренера «кельтов» Джо Маццуллы.

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