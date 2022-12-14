Никита Курбанов установил рекорд ЦСКА по количеству матчей за клуб

Капитан ЦСКА Никита Курбанов установил новый рекорд по количеству матчей за команду, сообщает официальный сайт московского клуба.



Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» стал для Курбанова 697-м за основную команду армейцев.



Курбанов проводит свой 14-й сезон за основную команду ЦСКА. В составе армейцев Курбанов три раза становился чемпионом Евролиги и семь раз выигрывал Единую лигу ВТБ.



Напомним, матч ЦСКА и «Самары» состоялся на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершился победой хозяев паркета со счётом 95:82.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 20 очков и 11 передач оформил Алексей Швед. 15 баллов на счету Ливио Жан-Шарля.



В составе «Самары» 19 очков набрал Малкольм Томас. По 12 баллов на свой счёт записали Антон Карданахишвили и Кей Си Риверс.