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Никита Курбанов установил рекорд ЦСКА по количеству матчей за клуб

Никита Курбанов установил рекорд ЦСКА по количеству матчей за клуб
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Капитан ЦСКА Никита Курбанов установил новый рекорд по количеству матчей за команду, сообщает официальный сайт московского клуба.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» стал для Курбанова 697-м за основную команду армейцев.

Курбанов проводит свой 14-й сезон за основную команду ЦСКА. В составе армейцев Курбанов три раза становился чемпионом Евролиги и семь раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

Напомним, матч ЦСКА и «Самары» состоялся на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершился победой хозяев паркета со счётом 95:82.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 20 очков и 11 передач оформил Алексей Швед. 15 баллов на счету Ливио Жан-Шарля.

В составе «Самары» 19 очков набрал Малкольм Томас. По 12 баллов на свой счёт записали Антон Карданахишвили и Кей Си Риверс.

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