В «Автодоре» высказались о поражении «Астане», которая не могла победить в 10 матчах кряду

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо высказался по поводу поражения своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (69:70). Напомним, для команды из Казахстана это первая победа после десятиматчевой серии поражений.
«Поздравляю «Астану». Они играли хорошо не только сегодня, но на протяжении более чем месяца. Я знал, что будет нелегко. Мы приехали на игру в неполном составе, без замен было тяжело играть в обороне, особенно в последние минуты. Это было ожидаемо, но при таком ростере нельзя было играть лучше», – приводит слова Руссо официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Следующий матч «Автодор» проведёт 18 декабря в Саратове. Соперниками саратовчан будут баскетболисты санкт-петербургского «Зенита». «Астана» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари». Встреча состоится 17 декабря.
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