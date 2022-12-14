Шакил О'Нил планирует приобрести команду НБА

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил рассказал, что он по-прежнему рассматривает возможность приобретения одной из команд чемпионата.
«У меня не было никаких обсуждений с моими партнёрами, поэтому я пока не могу сделать громкое заявление, но мы по-прежнему рассматриваем возможность активного участия в покупке команды НБА.
На этот раз, когда я буду покупать команду, я хочу быть активно вовлечённым в её дела. Я бы хотел, чтобы она находилась в том месте, где я живу», — приводит слова О'Нила TMZ.
Напомним, недавно «Финикс Санз» лишился своего владельца. Роберт Сарвер после внутреннего расследования НБА был отстранён от участия в делах клубов на год из-за неподобающего поведения в отношении персонала. В частности, функционер обвинялся в расистских и сексистских заявлениях в адрес сотрудников. Кроме того, Сарвер должен заплатить максимальный штраф в размере $ 10 млн.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
- 14 декабря 2022
-
10:05
-
09:59
-
09:54
-
09:15
-
08:56
-
06:31
-
05:29
-
01:08
-
00:51
- 13 декабря 2022
-
23:55
-
23:36
-
22:59
-
21:55
-
21:52
-
20:55
-
20:51
-
19:58
-
19:53
-
19:50
-
18:56
-
18:23
-
17:44
-
16:45
-
15:34
-
13:47
-
12:51
-
11:23
-
10:48
-
10:19
-
10:01
-
09:51
-
09:45
-
08:27
-
07:04
-
00:35