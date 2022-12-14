Шакил О'Нил планирует приобрести команду НБА

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил рассказал, что он по-прежнему рассматривает возможность приобретения одной из команд чемпионата.

«У меня не было никаких обсуждений с моими партнёрами, поэтому я пока не могу сделать громкое заявление, но мы по-прежнему рассматриваем возможность активного участия в покупке команды НБА.

На этот раз, когда я буду покупать команду, я хочу быть активно вовлечённым в её дела. Я бы хотел, чтобы она находилась в том месте, где я живу», — приводит слова О'Нила TMZ.

Напомним, недавно «Финикс Санз» лишился своего владельца. Роберт Сарвер после внутреннего расследования НБА был отстранён от участия в делах клубов на год из-за неподобающего поведения в отношении персонала. В частности, функционер обвинялся в расистских и сексистских заявлениях в адрес сотрудников. Кроме того, Сарвер должен заплатить максимальный штраф в размере $ 10 млн.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: