Болельщика «Милуоки» выгнали со стадиона после угроз в адрес Грина

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что один из болельщиков «Милуоки Бакс» во время игры угрожал ему.

Сотрудники службы безопасности вывели этого мужчину, который сидел в первых рядах, когда до конца третьей четверти оставалось 5:19.

«Я был так близок к тому, чтобы действительно вернуться и полностью погрузиться в этот конфликт, но решил рассказать об этом официальному лицу. И когда я сказал об этом официальному лицу, болельщик был удалён.

Надеюсь на то, что лига найдёт способ исправить эту проблему с болельщиками. Руководители должны начать работать с законодателями, потому что это единственное, что в конечном итоге исправит проблему. Когда люди будут знать, что несут за это ответственность, они будут думать, прежде чем-что то делать», — приводит слова Грина ESPN.

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