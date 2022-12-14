Чарльз Баркли: «Лейкерс» просто ужасны

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» после поражения в матче с «Бостон Селтикс» (118:122 ОТ).

«Лейкерс» отстой. Все пытаются выставить всё таким образом, чтобы люди думали, что эта команда хороша. Это заговор. Все эти клоуны на телевидении вынуждены говорить о них каждый день… Но «Лейкерс» просто ужасны», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, сделавший 12 подборов и только три передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 44 очка, девять подборов и шесть передач.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: