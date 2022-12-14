«Назад дороги нет. Менталитет Кевина Гарнетта». Пирс обратился к Дэвису

Чемпион НБА в сезоне-2007/2008 американец Пол Пирс высказался по поводу игры одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.
«Это та версия Энтони Дэвиса, которую все ждали увидеть. Его способности говорят о том, что он способен на это, но мы все сомневались в его менталитете. Йо, Энтони, теперь назад дороги нет. Менталитет Кевина Гарнетта до конца сезона, если так, то «Лейкерс» легко станут командой плей-офф. Надеюсь, все будут здоровы», — приводит слова Пирса Fadeaway World.
Напомним, сегодня в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 122:118. Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 37 очков, сделавший 12 подборов и только три передачи.
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