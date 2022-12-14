16 очков Майка Джеймса не спасли «Монако» от поражения в матче с «Барселоной»

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей паркета со счётом 69:63.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 15 очков и совершивший девять подборов. Девять очков на свой счёт записал Кори Хиггинс.



В составе «Монако» 16 очков набрал Майк Джеймс. 11 очков набрал Донатас Мотеюнас, 10 баллов на счету Адриена Мормана.



В следующем туре «Монако» сыграет с немецкой «Альбой» на домашнем паркете. Встреча состоится 16 декабря, начало — в 21:00 мск. «Барселона» в 14-м туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Матч пройдёт в Барселоне 16 декабря, начало — в 22:30 мск.