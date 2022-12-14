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16 очков Майка Джеймса не спасли «Монако» от поражения в матче с «Барселоной»

16 очков Майка Джеймса не спасли «Монако» от поражения в матче с «Барселоной»
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей паркета со счётом 69:63.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 15 очков и совершивший девять подборов. Девять очков на свой счёт записал Кори Хиггинс.

В составе «Монако» 16 очков набрал Майк Джеймс. 11 очков набрал Донатас Мотеюнас, 10 баллов на счету Адриена Мормана.

В следующем туре «Монако» сыграет с немецкой «Альбой» на домашнем паркете. Встреча состоится 16 декабря, начало — в 21:00 мск. «Барселона» в 14-м туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Матч пройдёт в Барселоне 16 декабря, начало — в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
14 декабря 2022, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
63 : 69
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Джеймс - 16, Мотеюнас - 11, Морман - 10, Холл - 8, Блоссомгейм - 7, Окобо - 5, Диалло - 4, Браун - 2, Кутюр, Макунду, Стразель, Уаттара
Барселона: Миротич - 15, Хиггинс - 9, Веселы - 8, Саторански - 8, Лапровиттола - 7, Курич - 6, Калинич - 5, Шанлы - 5, Да Силва - 3, Тоби - 3, Йокубайтис, Ннаджи
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