16 очков Майка Джеймса не спасли «Монако» от поражения в матче с «Барселоной»

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей паркета со счётом 69:63.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 15 очков и совершивший девять подборов. Девять очков на свой счёт записал Кори Хиггинс.
В составе «Монако» 16 очков набрал Майк Джеймс. 11 очков набрал Донатас Мотеюнас, 10 баллов на счету Адриена Мормана.
В следующем туре «Монако» сыграет с немецкой «Альбой» на домашнем паркете. Встреча состоится 16 декабря, начало — в 21:00 мск. «Барселона» в 14-м туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Матч пройдёт в Барселоне 16 декабря, начало — в 22:30 мск.
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