Источник: лидер «Пармы-Пари» покинет команду

Американский защитник Брайон Аллен покинет пермскую «Парму-Пари», сообщает журналист Sportando Эмилиано Карчиа в своих социальных сетях. Источник не сообщает, где продолжит карьеру американский баскетболист.



В этом сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Брайон Аллен является лидером команды по набранным очкам — Аллен в среднем набирает 18,0 очка за игру, совершает 4,6 подбора, отдаёт 3,8 результативной передачи и выполняет 1,7 перехвата.



Аллен является вторым в списке самых результативных игроков нынешнего сезона Единой лиги ВТБ, уступая Дэрилу Мэйкону из УНИКСа.



Аллен перешёл в пермский клуб летом 2022 года, проведя с тех пор всего 10 матчей за команду. Его контракт с пермяками рассчитан до конца сезона-2022/2023.