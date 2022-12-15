Стив Керр: у «Голден Стэйт» было похмелье, начинаем приходить в себя

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил неудачный старт команды в новом сезоне. В частности, калифорнийская команда неудачно выступает в гостевых матчах, одержав две победы при 12 поражениях.



«Главная причина такой нашей игры — проблемы в защите. Мы выдали плохой старт, в пяти матчах на выезде потерпели пять поражений в плотной борьбе. Прошлый сезон начинали с 18 побед всего при двух поражениях. Тогда мы были голодными, так как два года не попадали в плей-офф.



В этом сезоне было похмелье после чемпионства, но сейчас постепенно начинаем приходить в себя. В последних матчах 10 мы уже лучше выглядим и в атаке, и в обороне. Надеюсь, что уже скоро будем снова на своём уровне», — цитирует Керра TNT.



«Голден Стэйт» с 14 победами в 29 матчах располагается на 10-м месте в Западной конференции.

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