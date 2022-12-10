Клэй Томпсон: «Уорриорз» имеют шанс стать одной из величайших династий всех времён

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что хотел бы вписать своё имя в историю и завоевать в составе команды как минимум пять чемпионских титулов.

«Я хочу, чтобы меня запомнили как победителя. Я прочитал статью в новостях, там были игроки, которые выиграли пять и более чемпионатов. Этот список так короток. Даже иметь шанс на это — невероятно, но если нам это удастся, я думаю, это закрепит за нами статус одной из величайших династий всех времён», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.

Клэй Томпсон выступает за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2011 года. За это время он четыре раза становился чемпионом НБА — в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.

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