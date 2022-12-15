Центровой «Пари НН» отправлен в аренду в «Купол-Родники»

Центровой «Пари Нижний Новгород» Степан Гонтарь был отправлен в аренду в команду «Купол-Родники». Ижевский клуб выступает в Суперлиге-1 и на данный момент идёт на 10-м из 15 мест в турнире.

«Степан Гонтарь (212 см, 20 лет) находится в системе нашего клуба начиная с сезона-2020-2021 и выступал как за основную команду, так и за молодёжку. Второй команде «Пари НН» он помог завоевать бронзовые медали Единой молодёжной лиги ВТБ сезона-2020/2021. В нынешнем сезоне его статистика в «Пари НН-2» за шесть матчей составила 5,5 очка и 6,3 подбора.



Желаем Стёпе удачи в новом коллективе!» — говорится в сообщении клуба.

«Пари НН» после 16 игр регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ идёт на пятом месте в турнирной таблице, имея девять побед и семь поражений.