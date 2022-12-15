Форвард МБА Лопатин: сказал Шведу, что нам уже пора разобраться с ЦСКА
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Форвард МБА Андрей Лопатин рассказал, что он предупреждал бывшего партнёра по ЦСКА Алексея Шведа о скором поражении.
«Я Лёхе Шведу говорю, что нам уже пора и с ЦСКА разобраться. Нужно побеждать всех и каждого, не думать, на каком месте эта команда. Как он реагирует? Ну, как сказать… Конечно, он пока воспринимает это как шутку, Алексей уверен в своих силах. Но и я беру с него пример – верю в себя и в свою команду», — сказал Лопатин в очередном выпуске тележурнала «Вид сверху»
В нынешнем сезоне столичные команды провели между собой один матч (победа армейцев 110:78), а второй состоится 23 декабря.
Андрей Лопатин в этом году в среднем набирает 11,4 очка за игру.
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