Определён MVP 13-го тура Евролиги

Форвард испанской «Валенсии» Боян Дублевич стал MVP 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с греческим «Панатинаикосом» (94:91 ОТ) Дублевич записал себе в актив 23 очка (6/6 двухочковых, 3/6 трёхочковых, 2/2 штрафных), восемь подборов, две результативные передачи и два перехвата при рейтинге эффективности 33 балла. Везенков стал MVP тура Евролиги в третий раз в карьере и впервые с сезона-2019/2020.



В пятёрку лучших игроков тура также вошли баскетболист «Партизана» Данте Эксум (35 баллов, однако сербский клуб уступил АСВЕЛу), игрок АСВЕЛа Нандо де Коло (32 балла), баскетболист «Панатинаикоса» Деррик Уильямс (30 баллов) и игрок «Олимпиакоса» Александра Везенков.

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