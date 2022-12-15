Керр рассказал, что Джордан Пул должен изменить в своей игре, чтобы стать лучше

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об игре защитника своей команды Джордане Пуле. По мнению Керра, Пул порой слишком торопится, из-за чего принимает неверные решения.
«Самое главное, над чем мы пытаемся работать с Джорданом, — это попытка сбавить обороты. Он просто слишком торопится. У этого парня большой арсенал разных навыков, но нередко именно парни с наибольшими способностями совершают в молодости больше всего ошибок. Всё из-за того, что они пытаются понять, что могут, а что – нет. Пул очень одарённый, быстрый и ловкий», — приводит слова Керра The Athletic.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Ранее Пул высказал мнение, что соперники опекают его так же, как его звёздного товарища по команде Стефена Карри.
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