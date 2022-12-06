Джордан Пул: соперники защищаются против меня так же, как против Карри

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул высказал мнение, что соперники опекают его так же, как его звёздного товарища по команде Стефена Карри.



«Точно так же, как играют в защите против Стефена Карри в первом звене, так и защищаются против меня во втором. А когда мы не вместе на площадке, я получаю такую же опеку, как и он», — приводит слова Пула издание The Athletic.



В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Команда одержала 13 побед и потерпела 12 поражений. Возглавляет конференцию «Финикс Санз» (16 побед, восемь поражений).

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