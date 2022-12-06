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Джордан Пул: соперники защищаются против меня так же, как против Карри

Джордан Пул: соперники защищаются против меня так же, как против Карри
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул высказал мнение, что соперники опекают его так же, как его звёздного товарища по команде Стефена Карри.

«Точно так же, как играют в защите против Стефена Карри в первом звене, так и защищаются против меня во втором. А когда мы не вместе на площадке, я получаю такую же опеку, как и он», — приводит слова Пула издание The Athletic.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Команда одержала 13 побед и потерпела 12 поражений. Возглавляет конференцию «Финикс Санз» (16 побед, восемь поражений).

Стефен Карри и Клэй Томпсон предприняли попытку сдвинуть с места борца сумо:

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