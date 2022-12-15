Американские новички «Локомотива-Кубань» могут дебютировать в клубе в матче с ЦСКА

Два американских новичка «Локомотива-Кубань» — разыгрывающий Джошуа Грэй и форвард Крис Хортон — прибыли в расположение клуба, сообщает официальный сайт краснодарской команды.
Оба новичка прошли медосмотр и провели первую тренировку с командой. Как сообщает пресс-служба клуба, есть вероятность, что их дебют в форме «Локо» состоится уже завтра, в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
Текущий сезон Хортон начал в составе «Хапоэля» из Тель-Авива. За израильскую команду он сыграл восемь матчей в национальном чемпионате и Кубке страны, а также четыре встречи в рамках розыгрыша Еврокубка. В чемпионате Израиля форвард набирал в среднем за игру 13,2 очка и совершал 5,5 подбора.
В послужном списке американского баскетболиста также есть выступления в европейских чемпионатах — на протяжении пяти сезонов он играл в Греции, Венгрии, Франции. Хортон дважды принимал участие в Матче звёзд французской лиги.
Что касается Грэя, то нынешний сезон он начинал в команде Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом сезоне американец выступал в клубе G-лиги «Лонг-Айленд Нетс», где в среднем набирал 15,3 очка, делал 4,9 передачи и 4,7 подбора.
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