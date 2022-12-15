The Athletic: обмен Уэстбрука в этом сезоне маловероятен

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук вряд ли в ближайшее время покинет клуб в результате обмена, сообщает The Athletic. Как сообщает источник, успешные выступления Уэстбрука в прошлом месяце сделали маловероятным обмен игрока до дедлайна 9 февраля.



После перевода на скамейку запасных Уэстбрук набирает 15,2 очка, отдаёт 7,9 передачи и совершает 5,8 подбора в среднем за игру. Только у шести игроков в НБА показатели схожи или выше — это Лука Дончич, Никола Йокич, Джа Морэнт, Паскаль Сиакам, Дрю Холидэй и Джеймс Харден.



На данный момент калифорнийский клуб занимает 12-е место в таблице Западной конференции. На счету «озёрников» 11 побед при 16 поражениях. Следующий матч «Лейкерс» проведут дома с «Денвер Наггетс».

