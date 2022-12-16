Трипл-дабл Моранта помог «Мемфису» обыграть «Милуоки»

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 142:101.



Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 25 очков и совершивший десять подборов и десять передач. В составе «Бакс» самым результативным игроком стал форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 19 очков, шесть подборов и пять передач.



Отметим, что матч с «Милуоки Бакс» стал для баскетболистов «Мемфиса» седьмым победным подряд.



В следующем матче «Мемфис Гриззлиз» в гостях сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», а «Милуоки Бакс» встретится с «Ютой Джаз» на домашнем стадионе.