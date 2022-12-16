Трипл-дабл Моранта помог «Мемфису» обыграть «Милуоки»
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 142:101.
Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 25 очков и совершивший десять подборов и десять передач. В составе «Бакс» самым результативным игроком стал форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 19 очков, шесть подборов и пять передач.
Отметим, что матч с «Милуоки Бакс» стал для баскетболистов «Мемфиса» седьмым победным подряд.
В следующем матче «Мемфис Гриззлиз» в гостях сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», а «Милуоки Бакс» встретится с «Ютой Джаз» на домашнем стадионе.
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
142 : 101
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Морант - 25, Брукс - 18, Джонс - 16, Родди - 15, Альдама - 14, Кларк - 12, Уильямс - 11, Адамс - 10, Тиллман - 8, Кончар - 5, Джексон - 4, Ларэвиа - 2, Чендлер - 2, Бейн, Грин, Лофтон Мл., Уильямс Мл.
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 19, Портис - 19, Боучэмп - 12, Грин - 10, Нвора - 10, Картер - 9, Хилл - 5, Аллен - 4, Лопес - 4, Адетокунбо - 3, Коннотон - 3, Миддлтон - 3, Ибака, Инглс, Мамукелашвили, Мэттьюз, Холидэй
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