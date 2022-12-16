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Результаты всех матчей НБА 16 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 16 декабря, турнирная таблица
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16 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санз» – 95:111
«Юта Джаз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 132:129 ОТ
«Хьюстон Рокетс» – «Майами Хит» – 108:111
«Мемфис Гриззлиз» – «Милуоки Бакс» – 142:101.

Также предлагаем ознакомиться с турнирной таблицей НБА. Лидером Восточной конференции на данный момент является «Бостон Селтикс», в активе которого 22 победы при семи поражениях. На Западе лидирует «Мемфис Гриззлиз». Баскетболисты этого клуба одержали 19 побед при девяти поражениях.

Турнирная таблица НБА
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