Результаты всех матчей НБА 16 декабря, турнирная таблица

16 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно четыре матча.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санз» – 95:111

«Юта Джаз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 132:129 ОТ

«Хьюстон Рокетс» – «Майами Хит» – 108:111

«Мемфис Гриззлиз» – «Милуоки Бакс» – 142:101.



Также предлагаем ознакомиться с турнирной таблицей НБА. Лидером Восточной конференции на данный момент является «Бостон Селтикс», в активе которого 22 победы при семи поражениях. На Западе лидирует «Мемфис Гриззлиз». Баскетболисты этого клуба одержали 19 побед при девяти поражениях.