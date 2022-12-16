Форвард «Бакс» Портис категорично высказался о поездках баскетболисток из США в Россию

Форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис поделился мнением об обмене знаменитой американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. Обмен заключёнными произошёл 8 декабря. По мнению Портиса, американским баскетболисткам не следует приезжать в Россию, как и в прочие зарубежные страны.
«Эти девушки играют в баскетбол круглый год. Как только сезон WNBA заканчивается, они зарабатывают большую часть своих денег, играя в других странах. Очевидно, им нужно платить больше.
Они многое умеют, они одарены. Их труд должен справедливо оплачиваться. Им определённо не следует ехать в Россию и прочие страны, ведь они даже не знают местный язык», — приводит слова Портиса Mavs.com.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
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