«Енисей» оказался сильнее «Самары» в Единой лиге ВТБ

Красноярский «Енисей» одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:65.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, оформивший дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. 15 очков набрал Анджело Уорнер. Девять очков на счету Александра Гудумака.
В составе «Самары» 11 очков набрал Маркос Найт. 10 баллов набрал Малкольм Томас. По восемь баллов на свой счёт записали Никита Зверев и Максим Барашков.
Следующий матч «Енисей» проведёт 23 декабря в Санкт-Петербурге. Соперниками красноярцев будут баскетболисты местного «Зенита». «Самара» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 22 декабря.
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