Главный тренер «Енисея» прокомментировал победу над «Самарой»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».



«Поздравляю свою команду с победой. Но также хочу отметить игру «Самары» — она показали то качество игры, к которому мы готовились. Как я уже говорил, у них очень хорошие иностранцы, которые имеют опыт игры в Евролиге, и очень хорошие русские игроки. Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы сумели одолеть очень сильную команду. Я очень горд тем, как мы играли первую половину матча. У нас были проблемы с составом перед игрой: Викторов на антибиотиках, Коулмен с вирусом, Трушкин успел отработать только одну тренировку перед матчем, плюс играли без Белянкова. И, возможно, с этими проблемами мы сыграли лучшие две четверти в сезоне.

То, что произошло после перерыва — это основная проблема, которая преследует нас весь сезон. Мы обсуждали её с болельщиками на прошлой встрече. Мы не должны давать оппоненту вернуться в игру, когда имеем хорошее преимущество. Но мы стараемся избавиться от этого», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.