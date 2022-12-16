Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Енисея» прокомментировал победу над «Самарой»

Главный тренер «Енисея» прокомментировал победу над «Самарой»
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Поздравляю свою команду с победой. Но также хочу отметить игру «Самары» — она показали то качество игры, к которому мы готовились. Как я уже говорил, у них очень хорошие иностранцы, которые имеют опыт игры в Евролиге, и очень хорошие русские игроки. Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы сумели одолеть очень сильную команду. Я очень горд тем, как мы играли первую половину матча. У нас были проблемы с составом перед игрой: Викторов на антибиотиках, Коулмен с вирусом, Трушкин успел отработать только одну тренировку перед матчем, плюс играли без Белянкова. И, возможно, с этими проблемами мы сыграли лучшие две четверти в сезоне.

То, что произошло после перерыва — это основная проблема, которая преследует нас весь сезон. Мы обсуждали её с болельщиками на прошлой встрече. Мы не должны давать оппоненту вернуться в игру, когда имеем хорошее преимущество. Но мы стараемся избавиться от этого», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022