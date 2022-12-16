ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:80.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливио Жан-Шарль, набравший 25 очков. 13 очков набрал Деян Давидовац. По 12 баллов на счету Антона Астапковича и Далласа Мура.
В составе «Локомотива-Кубань» 14 очков набрал Крис Хортон. 13 баллов на свой счёт записал Захар Ведищев.
Следующий матч ЦСКА проведёт 23 декабря в Москве. Соперниками армейцев будут баскетболисты столичной МБА. «Локомотив-Кубань» в следующем туре сыграет в Краснодаре с пермской «Пармой-Пари». Встреча состоится 22 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
16 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
94 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Жан-Шарль - 25, Давидовац - 13, Астапкович - 12, Мур - 12, Руженцев - 9, Ухов - 9, Курбанов - 8, Уэйр - 4, Десятников - 2, Карпенко, Комолов, Милутинов
Локомотив-Кубань: Хортон - 14, Ведищев - 13, Бэрфорд - 9, Щербенев - 9, Паунич - 7, Мартюк - 6, Квитковских - 5, Уиллис - 5, Елатонцев - 4, Грэй - 3, Узинский - 3, Емченко - 2
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