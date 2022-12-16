ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:80.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливио Жан-Шарль, набравший 25 очков. 13 очков набрал Деян Давидовац. По 12 баллов на счету Антона Астапковича и Далласа Мура.



В составе «Локомотива-Кубань» 14 очков набрал Крис Хортон. 13 баллов на свой счёт записал Захар Ведищев.



Следующий матч ЦСКА проведёт 23 декабря в Москве. Соперниками армейцев будут баскетболисты столичной МБА. «Локомотив-Кубань» в следующем туре сыграет в Краснодаре с пермской «Пармой-Пари». Встреча состоится 22 декабря.