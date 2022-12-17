41 очко Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Индиану»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХаус» «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержал «Кливленд» со счётом 118:112.
Самым результативным игроком у хозяев стал американский защитник Донован Митчелл, набравший 41 очко и сделавший три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 20 очков, сделал 6 подборов и 10 подборов, оформив дабл-дабл в этой встрече. Самым результативным у «Пэйсерс» стал канадский защитник Беннедикт Матюрин. На его счету 22 очка, три подбора и 2 ассиста. Также стоит отметить американского разыгрывающего Тайриса Халибёртона (17 очков, 14 подборов).
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 41, Гарлэнд - 20, Мобли - 16, Осман - 14, ЛеВерт - 12, Аллен - 7, Лав - 6, Окоро - 2, Дьяките, Лопес, Мобли, Нето, Рубио, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
Индиана Пэйсерс: Матурин - 22, Халибёртон - 17, Несмит - 14, Хилд - 14, Тёрнер - 12, Джексон - 10, Смит - 9, Бриссетт - 5, Нембард - 5, Макконнелл - 4, Битадзе, Браун, Джонсон, Дуарте, Куин, Тайс, Тэйлор
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