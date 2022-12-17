41 очко Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Индиану»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХаус» «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержал «Кливленд» со счётом 118:112.



Самым результативным игроком у хозяев стал американский защитник Донован Митчелл, набравший 41 очко и сделавший три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 20 очков, сделал 6 подборов и 10 подборов, оформив дабл-дабл в этой встрече. Самым результативным у «Пэйсерс» стал канадский защитник Беннедикт Матюрин. На его счету 22 очка, три подбора и 2 ассиста. Также стоит отметить американского разыгрывающего Тайриса Халибёртона (17 очков, 14 подборов).