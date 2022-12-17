«Локомотив-Кубань» подписал экс-форварда «Денвера» Девона Акун-Пёрселла

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своём официальном сайте сообщил о подписании 29-летнего форварда с гражданством США и Тринидада и Тобаго Девона Акун-Пёрселла.



Акун-Пёрселл начал карьеру в 2012 году в университете штата Оклахома, а первый профессиональный контракт подписал в 2016 году с датским клубом «Баккен Беарщ», с которым стал чемпионом в первый же сезон и был признан самым ценным игроком сезона и финала.



В 2018 году Девон присоединился к лагерю «Денвер Наггетс», после чего подписал с клубом контракт. Однако в декабре Акун-Пёрселл перебрался в Европу, где играл в чемпионатах Израиля, Франции и Турции.



Последним клубом форварда был «Галатасарай». Там Акун-Пёрселл провёл 22 игры в чемпионате, где набирал 15,2 очка и совершал 3,2 подбора в среднем за игру. В Лиге чемпионов у Девона 12 игр — 16,6 очка, 5,5 подбора, две передачи.