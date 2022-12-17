Дюрант: сказал тренеру, что последний бросок должен исполнить Кайри

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что сам решил уступить право на решающий бросок в матче с «Торонто Рэпторс» партнёру по команде Кайри Ирвингу.
«У Кайри так шла игра и я не хотел встать у него на пути. В конце мы старались находить его передачами. Он уже забросил несколько важных мячей, и я сказал тренеру Жаку Вону, что решающий бросок тоже должен достаться Ирвингу.
С ним защищался Фред Ванвлит. Не хочу сказать, что это плохой защитник, но они примерно одних габаритов с Кайри, и так проще. Я ожидал, что ему не будут ставить ловушек и выпускать против него сразу двух соперников, и в итоге всё так и сложилось. Они позволили ему остаться один на один, и получился особенный бросок», — цитирует Дюранта ESPN.
«Бруклин Нетс» одержал победу над «Торонто» со счётом 119:116.
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