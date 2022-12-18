58 очков Букера помогли «Финиксу» одолеть «Нью-Орлеан»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:114.



Лидером по результативности в этой игре стал 26-летний защитник «Санз» Девин Букер, набравший 58 очков и сделавший пять подборов и пять передач. Также стоит отметить 37-летнего американского разыгрывающего Криса Пола, который набрал 18 очков, сделал пять подборов и восемь передач. В составе «Пеликанс» самым результативным стал форвард Зайон Уильямсон. На его счету 30 очков, три подбора и девять передач. Также стоит отметить разыгрывающего из США Си Джея Макколлума (27 очков, два подбора и восемь передач).