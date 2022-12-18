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58 очков Букера помогли «Финиксу» одолеть «Нью-Орлеан»

58 очков Букера помогли «Финиксу» одолеть «Нью-Орлеан»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:114.

Лидером по результативности в этой игре стал 26-летний защитник «Санз» Девин Букер, набравший 58 очков и сделавший пять подборов и пять передач. Также стоит отметить 37-летнего американского разыгрывающего Криса Пола, который набрал 18 очков, сделал пять подборов и восемь передач. В составе «Пеликанс» самым результативным стал форвард Зайон Уильямсон. На его счету 30 очков, три подбора и девять передач. Также стоит отметить разыгрывающего из США Си Джея Макколлума (27 очков, два подбора и восемь передач).

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Букер - 58, Пол - 18, Бриджес - 15, Бийомбо - 11, Окоги - 7, Шамет - 4, Ли - 3, Ландейл - 2, Вашингтон, Джонсон, Краудер, Крэйг, Пэйн, Уэйнрайт, Шарич, Эйтон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 30, Макколлум - 27, Валанчюнас - 12, Маршалл - 11, Альварадо - 10, Джонс - 8, Мёрфи - 8, Дэниэлс - 5, Грэм - 3, Ингрэм, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Темпл, Хэйс, Эрнангомес
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