Результаты всех матчей НБА 18 декабря, турнирная таблица
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18 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Вашингтон Уизардс» – 102:93
«Сан-Антонио Спёрс» – «Майами Хит» – 101:111
«Кливленд Кавальерс» – «Даллас Маверикс» – 100:99 ОТ
«Хьюстон Рокетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 95:107
«Милуоки Бакс» – «Юта Джаз» – 123:97
«Оклахома-Сити Тандер» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:109
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 118:114
Стоит отметить, что в матче «Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» 26-летний американский защитник хозяев Девин Букер сумел набрать 58 очков, а также сделать пять подборов и пять передач.
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