Результаты всех матчей НБА 18 декабря, турнирная таблица

18 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Лос-Анджелес Клипперс» – «Вашингтон Уизардс» – 102:93

«Сан-Антонио Спёрс» – «Майами Хит» – 101:111

«Кливленд Кавальерс» – «Даллас Маверикс» – 100:99 ОТ

«Хьюстон Рокетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 95:107

«Милуоки Бакс» – «Юта Джаз» – 123:97

«Оклахома-Сити Тандер» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:109

«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 118:114

Стоит отметить, что в матче «Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» 26-летний американский защитник хозяев Девин Букер сумел набрать 58 очков, а также сделать пять подборов и пять передач.