«Сказал глупость». Дюрант вспомнил о своих словах про возможный переход в «Барселону»

Звёздный баскетболист «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант вспомнил о своих словах трёхлетней давности о возможном переходе в «Барселону» под конец профессиональной карьеры.



«Я был очень воодушевлён на тот момент. Мы выиграли чемпионат, я сам показывал отличную игру. Наверное, я просто начал задумываться о завершении карьеры, когда достиг своего пика, поэтому и сказал такую глупость. Я с большим уважением отношусь к Евролиге, у меня есть там друзья, и мне нравится смотреть матчи оттуда. Впрочем, сомневаюсь, что когда-нибудь там сыграю, пусть это звучало и неплохо», — приводит слова Дюранта журналист Адам Ласкарис на своей странице в социальной сети.



Кевин Дюрант в нынешнем сезоне НБА принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 29,9 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи в среднем за игру.