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УНИКС дома уверенно обыграл «Пари НН»

УНИКС дома уверенно обыграл «Пари НН»
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В Казани на стадионе «Баскет-холл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 86:71.

Самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер, который записал в свой актив 17 очков. У гостей наилучшую результативность продемонстрировал Иван Стребков — 13 очков.

После 17 игр подопечные Велимира Перасовича занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 15 побед при двух поражениях. Клуб из Нижнего Новгорода идёт пятым — девять побед, восемь поражений.

Следующую встречу УНИКС проведёт 22 декабря. Команда отправится в Казахстан на выездную игру с «Астаной». «Пари НН» в этот же день сыграет на выезде с «Самарой».

Единая лига ВТБ. 1-й этап
18 декабря 2022, воскресенье. 16:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
86 : 71
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
УНИКС: Хантер - 17, Браун - 16, Лабери - 16, Мэйкон - 16, Димитриевич - 12, Рейнольдс - 9, Жбанов, Забелин, Ильницкий, Полстянов, Разумов, Ткаченко
Пари Нижний Новгород: Ребич - 13, Стребков - 13, Апич - 9, Салаш - 9, Чадов - 9, Бабурин - 7, Беленицкий - 5, Йованович - 2, Личутин - 2, Понкрашов - 2, Ганькевич
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