УНИКС дома уверенно обыграл «Пари НН»

В Казани на стадионе «Баскет-холл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 86:71.
Самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер, который записал в свой актив 17 очков. У гостей наилучшую результативность продемонстрировал Иван Стребков — 13 очков.
После 17 игр подопечные Велимира Перасовича занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 15 побед при двух поражениях. Клуб из Нижнего Новгорода идёт пятым — девять побед, восемь поражений.
Следующую встречу УНИКС проведёт 22 декабря. Команда отправится в Казахстан на выездную игру с «Астаной». «Пари НН» в этот же день сыграет на выезде с «Самарой».
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