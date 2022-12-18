УНИКС дома уверенно обыграл «Пари НН»

В Казани на стадионе «Баскет-холл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 86:71.

Самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер, который записал в свой актив 17 очков. У гостей наилучшую результативность продемонстрировал Иван Стребков — 13 очков.

После 17 игр подопечные Велимира Перасовича занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 15 побед при двух поражениях. Клуб из Нижнего Новгорода идёт пятым — девять побед, восемь поражений.

Следующую встречу УНИКС проведёт 22 декабря. Команда отправится в Казахстан на выездную игру с «Астаной». «Пари НН» в этот же день сыграет на выезде с «Самарой».