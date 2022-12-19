Лукич назвал причины поражения в матче с УНИКСом

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (71:86).

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой! Ключом к победе казанцев стали открытые броски Дэрила Мэйкона и Энтони Брауна. Игроки моей команды их, к сожалению, не попадали.



С моей точки зрения, Казань сегодня показывает лучший баскетбол в лиге. Мэйкон невероятно прогрессирует в этом году. Он доминирует на площадке и, я скажу, просто издевается над соперником», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующую встречу УНИКС проведёт 22 декабря. Команда отправится в Казахстан на выездную игру с «Астаной». «Пари НН» в этот же день сыграет на выезде с «Самарой».