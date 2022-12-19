Дабл-дабл Энтони Эдвардса помог «Миннесоте» одолеть «Чикаго» в результативном матче

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 150:126.



Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 37 очков, семь подборов и 11 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 28 очков, два подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал 11-й номер американец Демар Дерозан. На его счету 29 очков, четыре подбора и на две больше передачи. Также стоит отметить центрового из Черногории Николу Вучневича, который набрал 23 очка, девять подборов и пять передач.