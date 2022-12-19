Дабл-дабл Энтони Эдвардса помог «Миннесоте» одолеть «Чикаго» в результативном матче
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 150:126.
Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 37 очков, семь подборов и 11 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 28 очков, два подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал 11-й номер американец Демар Дерозан. На его счету 29 очков, четыре подбора и на две больше передачи. Также стоит отметить центрового из Черногории Николу Вучневича, который набрал 23 очка, девять подборов и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2022, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
150 : 126
Чикаго Буллз
Чикаго
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Расселл - 28, Найт - 16, Макдэниелс - 15, Риверс - 14, Рид - 10, Форбс - 10, Ноуэлл - 9, Гарза - 7, Андерсон - 2, Майнотт - 2, Гобер, Маклафлин, Мур Мл., Принс, Райан, Таунс
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Вучевич - 23, Лавин - 22, Джонс - 13, Уильямс - 13, Уайт - 10, Горан Драгич - 6, Досунму - 5, Карузо - 5, Болл, Брэдли, Грин, Джонс, Драммонд, Симонович, Терри, Хилл
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