Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Шарлотт»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:115.
Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 40 очков, 27 подборов и десять передач. Также стоит отметить американского защитника Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, который заработал 20 очков, четыре подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Ламело Болл. На его счету 31 очко, пять подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Келли Убре, который набрал 16 очков, один подбор и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2022, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Колдуэлл-Поуп - 20, Гордон - 19, Браун - 16, Грин - 8, Хиланд - 7, Маррей - 6, Браун - 2, Джордан - 1, Гиллеспи, Ннаджи, Портер, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Убре - 16, Хэйворд - 15, Макдэниелс - 14, Пламли - 11, Ричардс - 11, Вашингтон - 10, Джонс - 3, Маледон - 2, Розир - 2, Букнайт, Макгауэнс, Мартин, Смит, Тор, Уильямс
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