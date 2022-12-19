Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Шарлотт»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:115.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 40 очков, 27 подборов и десять передач. Также стоит отметить американского защитника Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, который заработал 20 очков, четыре подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Ламело Болл. На его счету 31 очко, пять подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Келли Убре, который набрал 16 очков, один подбор и две передачи.