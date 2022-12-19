Дюрант и Ирвинг повторили достижение десятилетней давности в НБА
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Лидеры «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг — первая пара товарищей по команде, набравшая 35+ очков в одном матче три раза за сезон с тех пор, как это в 2011-2012 годах удавалось Дюранту и Расселлу Уэстбруку. Об этом информирует ESPN Stats & Info.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на выезде встречался с клубом «Детройт Пистонс». Игроки «Нетс» одержали победу со счётом 124:121. Дюрант и Ирвинг стали самими результативными игроками в составе обеих команд. Кевин набрал 43 очка, а в активе Кайри 38 баллов. В следующем туре регулярного чемпионата «Бруклин» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч состоится 22 декабря. Начало – в 03:30 мск.
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