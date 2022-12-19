Гомельский назвал команды, способные создавать трудности атаке ЦСКА
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Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о выступлении московского ЦСКА в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. По мнению Гомельского, в нынешних реалиях только «Зенит» и УНИКС могут создавать трудности атаке армейцев.
«Уже в текущем сезоне «Зенит» имеет бюджет больший, чем ЦСКА. Кроме того, есть ещё и чисто политическая ситуация. Далеко не каждый спортсмен согласится сейчас выступать в России. Тактика Райковича основана на возможностях игроков его команды. Только «Зенит» и УНИКС способны своей обороной создавать трудности атаке ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну Джеймсе в матче Drew League:
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