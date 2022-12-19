«Если он не сломался, то иди и играй». Ривз – о травме голеностопа в матче с «Уизардс»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался об игре с травмированным голеностопом. Ривз получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс» (119:117). В третьей четверти Остин наступил на ногу одного из соперников, а после, хромая, отправился в раздевалку. Затем он вернулся на паркет и продолжил участие в матче.
«Если он не сломался, то иди и играй. Это те слова, которые мне часто говорят родители. Я всегда старался играть, несмотря на царапины и ушибы», — сказал Ривз после матча.
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