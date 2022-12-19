Леброн раскрыл, что он сказал команде перед победным броском «Лейкерс» в матче с «Уизардс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о финальном отрезке матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс» (119:117). В самой концовке встречи Джеймс сделал передачу на центрового Томаса Брайанта, который и принёс победу калифорнийской команде.
«Я сказал: «Они собираются поймать меня в ловушку, так что старайтесь открываться. Будьте терпеливы, потому что нам нужен этот последний бросок», — отметил Джеймс после матча.
Напомним, Джеймс в матче с «Вашингтоном» набрал 33 очка, сделал семь подборов и девять результативных передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэдли Бил. На его счету 29 очков, два подбора и три передачи.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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